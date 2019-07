Ontwerp jij het logo voor de stadsmarketingcampagne ‘Oarelbeke Weireldstad’? Joyce Mesdag

25 juli 2019

17u47 1 Harelbeke Stad Harelbeke plant begin volgend jaar, wanneer de Leiewerken afgerond zijn, een stadsmarketingcampagne. De campagne ‘Oarelbeke Weireldstad’ moet een nieuwe wind door de stad laten waaien en Harelbeke op de kaart zetten. De stad schrijft nu een wedstrijd uit waarmee het op zoek wil naar een logo voor de campagne.

“Oarelbeke Weireldstad drukt perfect uit waar we met onze stad naartoe willen: we willen een stad zijn met ambitie, maar ook met de nodige zelfkennis om daar realistisch in te blijven’, zegt verantwoordelijke citymarketing Hannelore Vanhaverbeke. “Harelbeke benoemen als ‘weireldstad’ illustreert dit ten volle. Uit verschillende bevragingen, onder andere tijdens de Ronde van Harelbeke, bleek dat onze inwoners vooral warm lopen voor een bruisende, groene en sportieve stad en daar gaan we de komende jaren echt werk van maken. We willen ook alle bewoners echt betrekken bij het project.”

Om die woorden kracht bij te zetten lanceert de stad een grote logowedstrijd. Schepen Dominique Windels legt uit. “Wie dat wil kan zijn creatief idee voor een logo voor ‘Oarelbeke Weireldstad’ aan ons bezorgen. We zijn niet per se op zoek naar een afgewerkt product, maar wel naar een creatief idee. Dit mag een digitaal ontwerp zijn, maar evengoed een tekening, schets, kunstwerk… Jong en oud kunnen deelnemen. Op ‘Harelbeke Feest’ in september kunnen bezoekers stemmen op hun favoriete ontwerp, waarna een deskundige jury de knoop doorhakt. Daarna gaat een professionele ontwerper aan de slag met het winnende concept.”

Bezorg je inzending in het stadhuis of digitaal via info@harelbeke.be. www.oarelbekeweireldstad.be