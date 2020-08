Oefenwedstrijden KRC Harelbeke afgelast na positieve coronatest speler Ernest Nfor LSI

27 augustus 2020

10u32

Bron: LSI 0 Harelbeke Bij voetbalclub KRC Harelbeke (2e amateur) heeft speler Ernest Nfor positief getest op het coronavirus. De club heeft alvast drie oefenwedstrijden afgelast en de trainingen voorlopig opgeschort. Alle A-kernspelers laten zich bij hun huisarts testen.

KRC Harelbeke is een amateurclub en geen profclub. Dat betekent dat er geen systematische tests worden afgenomen. Er worden wel voorzorgsmaatregelen genomen zoals het dragen van een mondmasker voor en na trainingen en wedstrijden en spreiding van de spelers over meerdere kleedkamers. Nfor is ex-speler van KV Kortrijk en Zulte-Waregem, nieuw dit seizoen bij KRC Harelbeke en testte dus positief op het virus. Hij moet in quarantaine. De andere spelers kregen de raad elk afzonderlijk bij hun huisarts een coronatest af te leggen en de nodige voorzichtigheid bij hun contacten aan de dag te leggen. Tot de resultaten van de tests bekend zijn, zijn de trainingen van KRC Harelbeke opgeschort. Uit voorzorg zijn drie oefenwedstrijden tegen Anzegem, Boezinge en Winkel Sport afgelast.