Nu ook twee overlijdens door corona in Ceder aan de Leie Joyce Mesdag

16 april 2020

17u29 0 Harelbeke Er vallen nu ook twee overlijdens door corona te betreuren in woonzorgcentrum Ceder aan de Leie in Harelbeke. Daarnaast zijn nog negen mensen besmet met het virus.

Het aantal overlijdens in woonzorgcentrum De Vlinder blijft gelijk: daar overleden al acht mensen aan het virus. Veertien bewoners zijn er nog besmet. “Maar er is ook goed nieuws”, zegt schepen Lynn Callewaert (CD&V). “Binnenkort mogen de eerste bewoners van de cohortafdeling terug naar een gewone kamer. Dat stemt ons hoopvol.” Er zijn in de twee vestigingen twee verpleegkundigen aan het werk van AZ Groeninge, om het personeel van de woonzorgcentra bij te staan bij de specifieke zorg van de coronapatiënten.