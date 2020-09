Nieuwe restafvalzakken in omloop, oude kan je tot eind november gebruiken Joyce Mesdag

08 september 2020

16u58 7 Harelbeke Vanaf nu zijn er nieuwe restafvalzakken ingevoerd in de Imog-regio. De oude kunnen tot eind november gebruikt worden.

“De zakken van 40 liter kosten 1 euro in plaats van 85 cent, en de zakken van 60 liter kosten 1,70 euro in plaats van 1,60 euro voor 80 liter”, zegt communicatieverantwoordelijke Koen Delie. “Door die lichte prijsstijging willen we de consument aanmoedigen om meer te sorteren. Bij de analyse van het restafval dat we hier binnen kregen, vonden we immers héél veel afval in de restafvalzak dat in de PMD-zak of foliezak mag, of binnen gebracht kan worden op het recyclagepark.” De Imog-regio omvat de gemeentes: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruisem, Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem.

Vanaf nu kan je enkel nog nieuwe zakken kopen. Wie de oude nog liggen heeft, kan die tot eind november blijven gebruiken. “Volle rollen kunnen nog altijd ingeruild worden. Rollen die niet meer volledig zijn, die verdeel je best onder buren of vrienden, zodat die zeker opgebruikt zijn tegen eind november.”

Een andere wijziging is dat alle inwoners, met uitzondering die van Anzegem en Kuurne, in alle recyclageparken in de Imog-regio terecht kunnen. “Wat op 1 januari 2017 startte met een samenwerking tussen Deerlijk, Waregem en Wielsbeke wordt op sinds 1 september 2020 uitgebreid met Harelbeke, Kortrijk, Kruisem, en Zwevegem en binnen afzienbare tijd ook Avelgem en Spiere-Helkijn. Zo heb je als inwoner met je elektronische identiteitskaart toegang tot alle IGRP’s (intergemeentelijke recyclageparken) volgens dezelfde tarieven. Zo is er altijd minstens één park open en kan je het meest nabije park kiezen volgens de openingsuren die jou passen. Dit zorgt voor maximale dienstverlening zonder meerkost en efficiëntiewinsten bij organisatie.”