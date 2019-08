Nieuwe motorfiets bij politiezone Gavers LSI

30 augustus 2019

17u17

Bron: LSI 0 Harelbeke De politie van de zone Gavers (Harelbeke-Deerlijk) heeft voor de uitbouw van haar verkeersdienst een nieuwe motorfiets gekocht. Binnenkort gaat ook de eerste vrouwelijke motorrijder in de zone aan de slag. “Alles met één doel: de verkeersveiligheid verhogen”, aldus korpschef Jean-Louis Dalle.

De nieuwe BMW 1250 GS werd gekozen omwille van de wendbaarheid en om in te zetten in een stedelijke omgeving. In totaal beschikt de zone nu over drie motorfietsen. Tegen eind dit jaar zal inspecteur Lindsey Bruwier als eerste vrouwelijke motorrijder in de zone aan de slag gaan. Alle motorrijders van de politiezone Gavers zijn ondertussen uitgerust met de nieuwe oranje motorkledij.

De politiezone zal van 2 tot en met 13 september extra waakzaam zijn voor de verkeersveiligheid rond de schoolomgevingen. Daarbij zullen ze extra letten op het respecteren van de voorrangsregels, het parkeergedrag en het verkeersgedrag van schoolgaande kinderen. Er zullen ook extra snelheidscontroles gebeuren en extra controles op het dragen van de gordel en het gebruik van kinderzitjes.