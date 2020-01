Nieuwe Marktplein krijgt wellicht wifi Joyce Mesdag

28 januari 2020

08u15 0 Harelbeke Het stadsbestuur heeft plannen om wifi te voorzien op het toekomstig nieuwe Marktplein.

Dat blijkt na een vraag van oppositieraadslid Wout Patyn (N-VA) aan schepen Dominique Windels (sp.a). “Wij kregen een subsidie van 15.000 euro van Europa om er wifi mee te voorzien op openbare locaties.”, zegt Patyn. “Daar staat een vervaltermijn op van twee jaar. Welke locaties zouden jullie in gedachten hebben? Ik denk bijvoorbeeld aan het nieuwe Marktplein, het stadspark bij het stadhuis, en de site De Mol, waar in de toekomst serieus zal geïnvesteerd worden.” Volgens Windels staat er nog niets vast. “Maar het lijkt ons inderdaad ook logisch dat er wifi wordt voorzien op het nieuwe Marktplein, zodat mensen die er op de trappen zitten, internet kunnen raadplegen. Daarnaast is ook de mobilhomeparking op de site De Mol een van de locaties die bovenaan onze lijst staat.”