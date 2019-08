Nieuwe ligplaatsen voor woonboten op komst VDI

26 augustus 2019

18u21

Bron: VDI 0 Harelbeke Het aantal locaties voor woonboten is in stijgende lijn. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Bert Maertens (N-VA) opvroeg. De voorbije twee jaar kwamen er in Vlaanderen twaalf nieuwe locaties bij. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts plant om aan de vraag te kunnen voldoen wellicht negentien nieuwe ligplaatsen bij in onder andere Harelbeke, Bocholt en Eisden.

Vandaag zijn er op de Vlaamse waterwegen 216 woonbootligplaatsen. Langs vele waterwegen is er echter een tekort. “Momenteel telt de wachtlijst 86 kandidaten; twee jaar terug waren er dat nog maar 67”, weet Bert Maertens. “Om deze krapte aan te pakken, realiseert de minister een nieuwe woonbootzone op de Zuid-Willemsvaart in Maasmechelen/Eisden. In deze zone zullen er twaalf ligplaatsen worden vergund. In Bocholt is er potentieel voor vijf ligplaatsen voor woonboten. Er wordt hierover overlegd met de gemeenten en betrokken stakeholders. Na de werken, in het kader van het Seine-Schelde-project, te Harelbeke, komen er nog twee woonbootconcessies bij op de Oude Leiearm”, zo weet Maertens.

Gent trekpleister

Gent is een trekpleister voor woonboten. Meer dan de helft van de woonbootligplaatsen (118) bevindt zich op Gents grondgebied, met o.m. 63 plaatsen op het kanaal Gent-Terneuzen en 16 op het kanaal Gent-Oostende. Na Gent volgt Brugge, met 18 plaatsen op het kanaal Gent-Oostende. Ook het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten blijkt populair, met 11 plaatsen op het grondgebied van Brecht en 9 in Schoten. Het kanaal Leuven-Dijle is goed voor 13 woonbootligplaatsen, 9 in Mechelen en 4 in Leuven.