Nieuwe kindergemeenteraad neemt blitse start Joyce Mesdag

14 oktober 2019

De leden van de jongste Kindergemeenteraad in Harelbeke hebben hun startvergadering gehouden. Het is al de achtste keer dat stad Harelbeke kindergemeenteraadsverkiezingen organiseert. Eind september konden de leerlingen van alle lagere scholen in Harelbeke stemmen op hun favoriet. Austen Deruyck, Arthur Vancauwenberghe, Jenne Houzet, Manon Meersschaert, Finn Dewaele, Lova-Lys Vandamme, Anna-Louisa Aelvoet, Phebe Claeys, Levi Verschelde, Elise Ronse, Nora Vandierendonck, Flor Pintelon, Beau Vroman, Annabel Soenens, Elies Decorte, Tristan Lommers, Julie Deconinck, Luna Wybo, Tijl Blomme, Mila Dejonghe, Haitham Sika en Thibau Huys zullen een paar keer per jaar vergaderen over de thema’s die hen bezighouden in de stad.