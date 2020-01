Nieuwe banner E3 Binck Bank Harelbeke wordt voorgesteld op 24 februari Joyce Mesdag

24 januari 2020

19u49 0 Harelbeke De nieuwe banner van E3 Binck Bank Harelbeke wordt op 24 februari voorgesteld. Een spannend moment, want vorig jaar veroorzaakte de banner, met daarop een kikker gevormd door twee gebodypainte vrouwen, enige controverse. Hopelijk hoeft hij dit jaar niet vervangen te worden...

Op de voorstelling van de 63ste editie werd vrijdag al een tipje van de sluier gelicht over wat we mogen verwachten van de rit. De nieuwe banner kan dit keer maar beter een schot in de roos zijn, want er worden wel 245 exemplaren verspreid, een absoluut record. De banners zullen te vinden zijn tot in Oost-Vlaanderen. Nog een nieuwtje? De vier podiummeisjes verdwijnen niet. De inzet van sexy geklede vrouwen wordt steeds meer in vraag gesteld omdat het seksistisch zou zijn, maar daar is de organisatie het niet mee eens.

Persverantwoordelijke Jacques Coussens laat ook weten dat er een vervolg komt aan de samenwerking met Boplan, het Moorseels bedrijf dat bij de vorige editie stootkussens voorzag langs het parcours, om zo de veiligheid van de renners te verbeteren. Het aantal stootkussens wordt ook nog opgedreven. Radio 2 zal tijdens de rit uitzenden vanuit Harelbeke en er zijn opnieuw gratis frietjes in samenwerking met Agristo. De wielerwedstrijd wordt gereden op vrijdag 27 maart. Meer info? https://www.e3binckbankclassic.be.