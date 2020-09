Niels Vandenbroucke en Harelbeke trekken naar Daknam voor eerste competitiematch: “Meteen tegen titelkandidaat” Piet Balcaen

22 september 2020

18u13 0 Harelbeke Tweedenationaler KRC Harelbeke opent woensdagavond (20 uur) de competitie bij SC Lokeren-Temse. Net geen twintig jaar geleden eindigde het laatste competitieduel tussen beide toenmalige eersteklassers op 3-0. Niels Vandenbroucke was toen tien jaar, jeugdspeler en supporter van KRC Harelbeke. Nu maakt hij het mee als speler van de fanion.

“Een verplaatsing naar Daknam voor onze eerste competitiematch, veel mooier kan een competitie niet starten”, aldus Vandenbroucke. “Een leuke verplaatsing tegen meteen een titelkandidaat. Althans dat is toch de ambitie die Lokeren-Temse zelf uitspreekt. Niet geheel onlogisch, want Lokeren kan teren op een rijk verleden (de club voetbalde tot het seizoen 2018-2019 in eerste klasse, red.), een grote achterban en een goede infrastructuur. Natuurlijk boette de club na het faillissement (in april, red.) en de fusie met SV Temse tot SC Lokeren-Temse, aan spelerskwaliteit in. Als ik evenwel hun spelerslijst overloop, herken ik nog veel namen van ex-spelers van Temse. Lokeren-Temse wordt dan ook een heel lastige eerste klip om te omzeilen.”

Midweekmatch

“Lokeren-Temse won afgelopen weekend trouwens zijn bekermatch tegen Wielsbeke”, weet Vandenbroucke. “Hun vlekkeloze parkoers in die beker heeft ervoor gezorgd dat we een midweekmatch moeten spelen. Met zaterdagavond al opnieuw een thuismatch tegen Westhoek, is dit niet ideaal. We hebben weinig tijd om te recupereren. Maar een zware start of niet, het is wat het is. We snakken met zijn allen naar de competitieopener die drie weken later dan gepland uiteindelijk toch kan gespeeld worden. We zijn blij dat we eindelijk kunnen beginnen, want het is een heel lange voorbereiding geweest. Op de spijtige break ingevolge een positieve covid-test van Nfor na, is die voorbereiding positief verlopen. Laat ons hopen dat we die positieve lijn in competitieverband kunnen doortrekken en dat er niet teveel onderbrekingen meer zijn. Vorig weekend werden al twee matchen in de reeks afgelast. Wellicht zal het hierbij niet blijven”, stelt Vandenbroucke die begint aan zijn vierde seizoen bij Harelbeke.

Astridpark

“Ik doorliep de jeugdrangen bij Harelbeke. Toen de club failliet ging - ik moet toen tien of elf jaar zijn geweest - verkaste ik naar Ingelmunster. Eén jaar later trok Zulte Waregem mij aan. Ik zat vier jaar in hun A-kern en speelde een achttal matchen in eerste klasse. Ik maakte er veel mee. Op een haar na pakte ik met Zulte Waregem de titel in eerste klasse. Ik was bankzitter, toen we in mei 2013 op de slotspeeldag in het Astridpark tegen Anderlecht een rechtstreeks duel om de titel uitvochten. Anderlecht, dat genoeg had aan een punt, kwam na een 1-1-gelijkspel met de schrik vrij. Een resultaat waarvoor ik woensdagavond op Lokeren-Temse, in tegenstelling tot toen, wel vooraf wil tekenen.”