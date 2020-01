Nicolas ontwerpt logo voor Oarelbeke Weireldstad Joyce Mesdag

20 januari 2020

17u51 0 Harelbeke Harelbeke heeft een nieuw logo, en het is inwoner Nicolas Guillemeyn die het logo heeft ontwerpen.

“Iedere inwoner van de stad kon een ontwerp van een logo insturen waarmee de campagne ‘Oarelbeke Weireldstad’ een eigen gezicht zou krijgen”, zegt schepen Dominique Windels. “De keuze van het ontwerp viel unaniem op dat van Nicolas Guillemyn. Daarna ging een professioneel ontwerper, Klaveren Haas, ermee aan de slag. Dat resulteerde in twee logo’s, een thematisch en een compacter algemeen logo, dat we op algemeen promotiemateriaal kan gebruiken. Het uitgebreide logo is een flexibel logo, waarbij de iconen telkens aangepast kunnen worden naargelang het onderwerp van de campagnes die we onder de noemer Oarelbeke Weireldstad uitwerken. Deze campagnes krijgen altijd een insteek die spetterend, sportief en/of natuurlijk is.”