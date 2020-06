Nachtrestaurant Het Anker voor het eerst sinds 1987 overdag open door coronamaatregelen Joyce Mesdag

17u49 0 Harelbeke Al sinds 1987 serveren Jean-Claude Masselus en Martine Declercq ’s nachts eten aan hun klanten in Brasserie Het Anker, maar door de coronamaatregelen zijn ze nu verplicht om het restaurant overdag open te houden. Om 1 uur ’s nachts moeten de deuren onherroepelijk dicht, terwijl ze normaal pas om 5 uur of 6 uur ’s morgens de deuren sluiten.

“We hebben de zaak 15 jaar geleden overgenomen van mijn ouders”, zegt Jean-Claude. “Maar al sinds mijn ouders gestart zijn met Het Anker helpen we hier. Het is dus voor het eerst in al die tijd dat we nu overdag opendoen. Het moet wel, want ’s nachts open zijn mag niet meer door de huidige coronamaatregelen.”

Dat wordt wennen, voor Jean-Claude en Martine. “Het doet wel een beetje raar, ja. Het Anker is gekend als nachtrestaurant. We doen dus ons best om ons plaatsje tussen de andere restaurants die overdag open zijn te verdedigen. Zo pakken we onder meer uit met een ruime keuze aan dagschotels. Het voelt sowieso al wat vreemd allemaal, met alle andere maatregelen die we in acht moeten nemen, zoals de tafeltjes verder uiteenzetten, alles grondig desinfecteren en de toiletten elke keer ontsmetten. Maar het doet tegelijk ook deugd om eindelijk weer open te kunnen zijn. We hebben het werk en onze klanten gemist.”