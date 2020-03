Nachtelijke vriendendienst breekt jongeman zuur op: auto botst tegen gevel VHS

15 maart 2020

17u44 14 Harelbeke Een jonge automobilist die zondagmorgen vroeg onvoorzien een vriend ging ophalen, is luttele hectometers na zijn vertrek thuis in slaap gevallen en tegen een gevel gebotst. Niemand raakte gewond, maar er is wel behoorlijk wat schade.

Het ongeval gebeurde iets voor vijf uur in Hulste. Enkele minuten voordien had een jongeman uit de buurt een telefoontje gekregen van een vriend. De jongeman beloofde hem op te komen halen en sprong prompt in zijn wagen. Maar hij was duidelijk nog niet goed wakker en viel achter het stuur weer in slaap. Dat gebeurde op het einde van de Hazebeekstraat, aan het grillige kruispunt met de Abtsulstraat. De Mercedes van de jongeman dwarste de Brugsestraat en reed in op de gevel van Drukkerij Graphic Center. De gevel barstte, maar stortte niet in. De brandweer kwam ter plaatse om te stutten. De bestuurder van de Mercedes raakte niet gewond.