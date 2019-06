Nabestaanden Britse WOI-soldaat schenken zitbank aan Hulste als teken van dankbaarheid Peter Lanssens

22 juni 2019

19u01 5 Harelbeke Het meest opvallende graf op de gemeentelijke begraafplaats van Hulste is dat van Walter Greensted. De Britse soldaat overleed op het einde van WOI. Zijn kleinkinderen schenken nu een teak-zitbank aan de gemeenschap van Hulste. Als dank, omdat hun grootvader nog elk jaar herdacht wordt in het dorp.

Walter Greensted (29) van de 50ste brigade van de Royal Field Artillery, stierf op 22 oktober 1918 in Hulste door verwondingen die hij opliep tijdens een raid nabij de Klijtberg in Vichte. Het was de bedoeling om hem naar een hospitaal in Moorslede over te brengen, maar Walter Greensted was te zwaargewond en bezweek onderweg. Hij werd op de begraafplaats aan de zuidkant van de Sint-Pieterskerk in Hulste begraven. Zijn stoffelijke resten werden in 1956 naar de toen nieuwe begraafplaats in de Tieltsestraat overgebracht.

Dood spoor

Er worden al 70 jaar bloemen op zijn graf gelegd. Eerst door Leonie Claerbout en na haar overlijden door Lydie Vandenbroucke, ‘uit bewondering en eerbied voor onze bevrijders’. Tot ook Lydie in 2009 overleed. Walter Greensted was uit het graafschap Kent in het zuid-oosten van Engeland afkomstig, maar een zoektocht vanuit Hulste naar nabestaanden leverde niets op. WOI-expert Fhilip Vannieuwenhuyze en Stef Huysentruyt van Hulste kwamen telkens op een dood spoor uit. Tot een van de kleinzonen van Walter Greensted het artikel op hulste.info vond, al grasduinend op het internet. “Hij vertaalde het via Google Translate en ontdekte zo dat in het artikel beschreven stond wat we in Hulste allemaal wisten over zijn grootvader”, zeggen werkgroepleden Geert Decock, Lynn Callewaert, André Vanassche, Stef Huysentruyt, Fhilip en Michaël Vannieuwenhuyze en Wilfried Manhaeve. “De kleinzoon contacteerde ons. En liet weten dat hij en de vijf andere kleinkinderen dag op dag honderd jaar nadat hun grootvader stierf het graf in Hulste zouden komen bezoeken.”

33 Hulstenaren stierven door gasgranaten

En zo geschiedde, op 22 oktober 2018. “We verwelkomden hen gepast, met een korte hulde aan het graf”, zeggen de werkgroepleden. “Het viel net in de periode dat het comité ‘Hulste Bevrijd, Hulste Vergast’ enkele evenementen hield, zoals een klank- en lichtevocatie op hoeve Snoeck, een vredesconcert in de parochiekerk en een lezing. Want er kwamen op het einde van WOI ook 33 Hulstenaren om het leven toen de Duitse achterhoede de oprukkende bevrijders met gasgranaten bestookte en er ook burgerslachtoffers vielen. De kleinkinderen van Walter Greensted waren geweldig onder de indruk. Niet enkel omdat hun grootvader nog elk jaar herdacht wordt en dat op zijn graf op 11 november bloemen worden neergelegd, maar ook door de warme ontvangst op 22 oktober.”

Bank op Hulstedorp

Om de gemeenschap van Hulste te bedanken, stelden de kleinkinderen voor om een zitbank te schenken. En om die op de begraafplaats neer te zetten, dicht bij het graf van hun grootvader. De zitbank heeft een koperen gegraveerd plaatje met een herinneringsboodschap. Die gewoonte is gemeengoed in Engeland. De ‘Greenstedbank’ werd afgelopen vrijdagavond op Hulstedorp bij het monument van de oorlogsslachtoffers geplaatst. De bank blijft er tot 11 november. Dan krijgt de bank een definitieve plek op de begraafplaats, op het grasperkje voor het graf van Walter Greensted. De familie van de Britse soldaat komt op 11 november weer naar Hulste om de verhuis van de bank naar de begraafplaats bij te wonen.