Na zes jaar zijn de Harelbekenaars bijna uit het stof: komend voorjaar is het Marktplein eindelijk klaar Joyce Mesdag

12 oktober 2020

17u30 5 Harelbeke Zes jaar geleden startte het stadsvernieuwingsproject h^aqua, maar de werken naderen hun ontknoping. De Leiewerken werden begin dit jaar afgerond, en volgend voorjaar is ook het vernieuwd Marktplein en het grootschalige woonproject ernaast klaar. “We weten dat veel inwoners smachten naar het einde van de werken en die zijn nu eindelijk ook in zicht”, zegt schepen Tijs Naert (Groen).

Het grootschalige stadsvernieuwingsproject h^aqua was er één van lange adem. Midden 2014 starten de Leiewerken. Met dat project wil de Vlaamse Waterweg een vaarweg realiseren voor container- en duwvaartschepen tussen de industriële regio’s het Seine- en het Scheldebekken. De Leie wordt met verschillende ingrepen bevaarbaar gemaakt door grote containerschepen. In Harelbeke werd veel gerealiseerd. Zo werd onder meer de Hogebrug vernieuwd, een nieuwe draaibrug gebouwd voor fietsers en voetgangers op het Moleneiland en werden tot slot de Leieboorden verlaagd ter hoogte van de Vrijdomkaai en de Twee-Bruggenstraat. Er werd 100 miljoen euro geïnvesteerd in het project, dat begin dit jaar feestelijk werd afgesloten.

In het najaar van 2015 werden de eerste stappen gezet voor de herinrichting van het Marktplein, toen het gebouw waar onder meer het Chinees restaurant gevestigd was, werd plat gegooid. Het gebouw tegen de brug, met onder meer het reisbureau en de rijschool, en het gebouw parallel met de Leie, waar vroeger de supermarkt gevestigd was, bleven behouden. De voorbije jaren werden -op de plaats van de vroegere Markt- vier extra blokken bijgebouwd, rond een centrale binnenhof met ondergrondse parking. Het Marktplein is nu iets opgeschoven, richting kerk, en het is een ruim plein geworden dat de Gentsestraat met de Leie verbindt.

Zowel het bouwproject als het Marktplein zijn bijna afgewerkt. “De komende weken wordt gewerkt aan de toegangsweg naar het Marktplein, en de zone met kortparkeren”, zegt schepen Tijs Naert (Groen). “We doen dat omdat de wekelijkse markt er vanaf 5 november weer zou kunnen doorgaan, en er zo snel mogelijk weer bedrijvigheid kan zijn in het centrum. Daarna komen er nog groenelementen, fietsenstallingen en een fontein op het Marktplein, dat een plek zal worden waar het goed vertoeven is. We verwachten dat het Marktplein volgend voorjaar helemaal klaar zal zijn.”

Schepen van Economie Kathleen Duchi (CD&V) is heel tevreden dat de markt terug kan keren, na vier jaar. “We zijn blij dat we de -meer dan 70- marktkramers terug kunnen verwelkomen in ons centrum. De wekelijkse markt is al decennialang een traditie in Harelbeke en lokt volk van ver buiten onze stadsgrenzen. Het is en blijft één van de grootste en meest bezochte markten van onze provincie.”

Wat het bouwproject betreft: de oplevering daarvan is voor februari en maart. Blok A en B zijn samen goed voor 42 appartementen, blok D, aan de kant van de Vrijdomkaai, is goed voor 7 lofts, en in blok D komen wellicht assistentiewoningen. Op de gelijkvloerse verdiepingen van al die blokken zijn in totaal 9 handelspanden voorzien.

De verkoop verliep in het begin wat stroef, maar daar komt verandering in zegt Peter Ronsse, de immomakelaar die belast is met de verkoop van het project. “Van de handelszaken zijn er al 3 verkocht, en alle 7 lofts zijn de deur uit. Van de 42 appartementen is het grootse deel nog te koop, maar nu de gebouwen er effectief staan, en er modelappartementen te bezichtigen zijn, zal daar snel verandering in komen. Ik heb tegenwoordig tien keer meer bezichtigingen dan de voorbije maanden, en alleen al in de afgelopen week hebben we er drie verkocht. Mensen kopen liever een appartement waar ze zich al iets concreets kunnen bij voorstellen, dan iets dat ze louter op plan konden bekijken.”

En dat het vernieuwde Marktplein het middelpunt van beleving moet worden in de stad, blijkt al uit de eerste concrete toekomstplannnen. Komende eindejaarsperiode komt er een wintermarkt, met een ecologische schaatspiste en tien chalets die verenigingen, horecazaken of handelszaken mogen invullen. “Volgend jaar plannen we een pak leuke activiteiten om onze citymarketing rond Oarelbeke Weireldstad nog meer uit te spelen en bewoners het nieuwe centrum te laten (her)ontdekken, waaronder de feestelijke opening van de volledige site die we – omwille van de COVID-19-pandemie – pas in voorjaar 2021 doen”, zegt schepen Dominique Windels (sp.a).