Na vijf jaar zitten Leiewerken erop en dat wordt gevierd met straattheater en licht- en vuurshow

08 januari 2020

17u40 18 Harelbeke Na vijf jaar is het eindelijk zover: de Leiewerken in Harelbeke zitten erop. Komend weekend wordt een groots feest georganiseerd om dat te vieren. De Vlaamse Waterweg zorgt met ‘LeieLeute’ voor een licht- en vuurshow en straattheater, aansluitend is er de traditionele nieuwsjaarsreceptie ‘Tegoare Nieuwjoare’ met onder meer Bart Kaëll en Pat Krimson.

Er zijn op meerdere plaatsen in onze regio Leiewerken in het kader van het Seine Scheldeproject. Met dat project wil de Vlaamse Waterweg een vaarweg realiseren voor container- en duwvaartschepen tussen de industriële regio’s het Seine- en het Scheldebekken. De Leie wordt met verschillende ingrepen bevaarbaar gemaakt door grote containerschepen.

Investering van 100 miljoen euro

100 miljoen euro, zoveel werd de voorbije vijf jaren geïnvesteerd in de Leiewerken in Harelbeke. “Een aanzienlijk bedrag”, zegt Karen Buyse van De Vlaamse Waterweg. “Omdat er hier in Harelbeke héél veel uitgevoerd werd. Er is een tijdelijke voetgangers- en fietsersbrug gerealiseerd, gevolgd door een tijdelijke stuw en een tijdelijke sluis, daarna is de Hogebrug vernieuwd. Verder werd ook een vispassage voorzien, een nieuwe draaibrug gebouwd voor fietsers en voetgangers op het Moleneiland en werden tot slot de Leieboorden verlaagd ter hoogte van de Vrijdomkaai en de Twee-Bruggenstraat. Laat ons zeggen dat alle ingrepen die we in het kader van Leiewerken mogelijks moeten uitvoeren, hier in Harelbeke uitgevoerd moesten worden.”

Dat er na vijf jaar werken nu eindelijk een einde komt aan de Leiewerken -opgelet, het stof op het Marktplein zelf is echter nog lang niet gaan liggen- moet gevierd worden. “Het gaat om veel geld, en een lange periode van werken”, zegt Buyse. “Dat die werken eindelijk afgerond zijn, wilden we dus niet zomaar laten voorbijgaan. We zijn trots op het resultaat en willen dat ook tonen, én we willen de bevolking bedanken voor het geduld dat ze vijf jaar lang hebben moeten opbrengen.”

Zaterdag om 16.30 uur is er de officiële inhuldigding LeieLeute. “We hebben gezorgd voor een beleveniswandeling langs alle nieuwigheden die we hebben uitgevoerd”, zegt Buyse. “Langs het parcours zorgen we voor een licht- en vuurshow en voor straattheateracts.” Aansluitend staat het nieuwjaarsevenement van de stad op het programma, op de Vrijdomkaai. Onder meer Bart Kaëll en Pat Krimson komen er optreden.

