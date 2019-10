Na speelpleintjes nu ook schoolomgevingen rookvrij Joyce Mesdag

14 oktober 2019

17u44 0 Harelbeke Harelbeke maakt, na de speelpleintjes op het grondgebied, nu ook alle schoolomgevingen rookvrij.

“In het kader van de Vlaamse campagne ‘Generatie rookvrij’ maakte stad Harelbeke een aantal maanden terug alle speelpleintjes op het grondgebied rookvrij”, zegt Francis Pattyn, schepen van Onderwijs. “Met ‘Generatie Rookvrij’ wordt er gestreefd naar een maatschappij waarin ieder kind, dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien. Na die speelpleintjes zijn nu ook de schoolomgevingen aan de beurt. Alle Harelbeekse scholen stemden in om de leerlingen van hun school in een rookvrije schoolomgeving te laten leren en spelen. Ze onderschrijven dit door het ophangen van een pancarte met het campagnebeeld.”

Om aan de campagne ruchtbaarheid te geven en de ouders van leerlingen en bewoners van de schoolomgeving te betrekken, ontwikkelde de stad Harelbeke een wedstrijd voor de Harelbeekse basisscholen. De scholen werden uitgedaagd om een zo mooi mogelijke stoepkrijttekening te maken die duidelijk zichtbaar is in of rond de school.

VBS Mariaschool en VBS De Wingerd wonnen die wedstrijd. De beide scholen krijgen op de Dag tegen kanker, 17 oktober, het bezoek van een zeepbellenkunstenaar.