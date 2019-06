Na inferno bij Mipa Frost: “geurhinder van rottende groenten mogelijk” LSI

01 juni 2019

14u33

Na de allesverwoestende brand bij diepvriesgroentenbedrijf Mipa Frost in Bavikhove (Harelbeke) zijn de gecontroleerde afbraak- en opkuiswerken op de site zaterdagmiddag afgerond. De site is door het onderzoek door de parketdeskundige nog altijd niet vrijgegeven. "Door de hoge temperatuur kunnen rottende groenten dit weekend voor geurhinder zorgen", waarschuwt de stad Harelbeke.

Het parket verzegelde de site tot maandag om haar onderzoek naar de oorzaak te kunnen voeren. In samenspraak met het parket zijn wel enkele gecontroleerde afbraak- en opkuiswerken uitgevoerd. Die verliepen vlot en konden zaterdagmiddag al afgerond worden. “Pas na de vrijgave van de site kan er verder opgeruimd worden”, communiceert het stadsbestuur. Nog zeker tot maandag zal de politie zorgen voor de beveiliging van de site.

De brand ontstond donderdagvoormiddag en legde het volledige diepvriesgroentenbedrijf in de as. Vijftig omwonenden konden de nacht niet in eigen huis doorbrengen en mochten pas vrijdagmiddag terugkeren. De brandweer van de zone Fluvia zette zo’n dertig voertuigen en 120 brandweermannen in. Stelselmatig trekt de brandweer zich meer en meer terug. In de kazerne wordt de gebruikte kledij gereinigd en het materiaal opnieuw in orde gezet voor een volgende interventie.