N43 wordt komende maanden nóg twee keer opengebroken. “Omleidingen kunnen echt wel beter”, zegt oppositie Joyce Mesdag

22 oktober 2019

17u43 2 Harelbeke De komende maanden zal de N43 nóg twee keer opengebroken worden voor de aanleg van het warmtenet. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Tijs Naert (Groen) op een vraag van voormalig schepen Patrick Claerhout (N-VA).

“De N43 is nu wekenlang afgesloten voor alle verkeer, tot 4 november”, zegt Claerhout. “Dat zorgt voor heel wat hinder, voor doorgaand verkeer, maar ook voor lokale handelaars en bewoners.” Op dit moment wordt gewerkt op het kruispunt Kortrijksestraat – Ter Abdijhoeve – Kortrijksesteenweg – Tramstraat – Nieuwstraat. “De komende maanden wordt de N43 echter nóg twee keer opengebroken voor de aanleg van dat warmtenet. Een tweede keer wordt gewerkt ter hoogte van de parking in het midden van de N43, en een derde keer ter hoogte van de Schipstraat en de Ballingenweg. Dat is drie keer op één jaar tijd. Was dat niet beter geweest om die werken te bundelen, zodat de N43 maar één keer afgesloten moest worden? Dat zou Harelbeke toch veel fileleed besparen...”

En er zijn ook problemen met de omleiding, wist Claerhout. “Zo worden automobilisten pas op de afrit van de E17, wanneer ze dus al afgereden zijn, op de hoogte gebracht van het feit dat de N43 afgesloten is. Ook op de N36d, vanuit Stasegem, krijgen automobilisten geen enkele waarschuwing. Vlakbij de werken staat ‘Handelaars bereikbaar’ aangegeven, maar het zou veel beter zijn mocht aangeduid worden welke handelaars je via welke weg kan bereiken. Wie een omleiding volgt, komt heel veel hindernissen tegen. Wie van Kortrijk richting Vlasstraat rijdt, wordt bijvoorbeeld opnieuw naar Kortrijk gestuurd, enz. Ik zou toch vragen dat dit beter wordt gedaan wanneer de N43 de volgende twee keren wordt opengebroken.”

Volgens schepen Naert was het géén goed idee om de werken te bundelen. “Dat had de plaatselijke handelaars alleen maar nóg moeilijker bereikbaar gemaakt, en dat voor een immens lange periode aan één stuk. Die werken opsplitsen was wel degelijk de betere optie. We beseffen dat dit geen leuke periode is voor iedereen, maar de denken dat er op deze manier het minste overlast zou zijn. De werken ter hoogte van de parking zouden trouwens niet zoveel hinder mogen veroorzaken, daarvoor moet de N43 niet afgesloten worden. De aanduiding van de omleidingen ten slotte gebeurt op aangeven van de politie. We gaan die zeker bekijken voor de komende twee werken. “

Stand van zaken warmtenet

Sinds kort genieten de eerste openbare gebouwen en appartementsgebouwen van het gloednieuwe warmtenet. Voortaan worden Tsas Harelbeke, de muziekacademie SAMWD, de Centrumschool Harelbeke en residentie De Leie verwarmd met restwarmte van afvalverbrandingscentrale Imog.

Binnenkort worden immers ook de Brandweer Harelbeke, het OCMW en twee appartementsblokken langs de Leie op het warmtenet aangesloten.

“In een volgende fase breiden we verder uit naar het centrum. Zo zullen in de buurt van de Nieuwstraat, Ballingenweg en Zuidstraat nog meer openbare gebouwen en appartementsblokken genieten van de dezelfde restwarmte”, zegt Naert.