N-VA hekelt vertraging bij opruiming verkiezingshekken Joyce Mesdag

18 juni 2019

In Hulste vind je nog werfhekken die nog niet weggehaald zijn na de verkiezingen. Het zijn hekken waar de verschillende partijen verkiezingsaffiches aan mochten hangen. Dat blijkt uit een vraag van Patrick Claerhout (N-VA). “Het is intussen een maand na de verkiezingen, die zouden toch al opgeruimd moeten zijn? Hoe kunnen wij nu afdwingen dat aannemers na 14 dagen alle werfhekken en dergelijke weggehaald moeten hebben, als we dat zelf niet doen?” Schepen Tijs Naert (Groen) was op de hoogte van de vertraging. “Er is iemand langdurig ziek op die dienst die normaal de hekken weghaalt, waardoor de dienst wat vertraging heeft opgelopen. Het is een geval van overmacht, maar ik heb gevraagd of ze zo snel mogelijk de hekken weg konden halen.”