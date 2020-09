Mobiele werkplek vat vuur door kortsluiting aan batterij in Hulste LSI

01 september 2020

08u24

Bron: LSI 6 Harelbeke Langs de Brugsestraat in Hulste (Harelbeke) heeft een mobiele werkplek voor gezondheidstoezicht op het werk van vzw Attentia dinsdagochtend vuur gevat. Wellicht ligt een kortsluiting aan de batterij van de mobiele werkplek aan de oorzaak.

Rond 6.30 uur merkte een werknemer van de producent van brandweerwagens Vanassche op dat er rook opsteeg aan de geparkeerde trekker met aanhangwagen van vzw Attentia. De vrachtwagen heeft er haar standplaats omdat er een oplaadpunt is voor de batterij van de mobiele werkplek. De brandweer van de zone Fluvia snelde ter plaatse en stelde vast dat de batterij inderdaad flink aan het roken was. Wellicht vatte die vuur door een kortsluiting tijdens het opladen. “Maar aan de mobiele werkplek zelf zou er geen schade zijn”, schatte werknemer Thomas Adam uit Hulste. “Ik werd plots opgebeld. Een beetje op een vervelend moment, want ik zou mijn dochter van 2,5 jaar vergezellen naar school. Dat is nu in het water gevallen. Ik kreeg wel al fotootjes en filmpjes doorgestuurd van de mama.”

De brandweer moest de zware batterij volledig ontmantelen om de bluswerken volledig te kunnen afwerken.