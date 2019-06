Minivoetbalhappening pakt uit met competitie voor jeugdbewegingen Joyce Mesdag

26 juni 2019

22u12 0

Dit weekend, zowel op zaterdag als op zondag, vindt opnieuw de minivoetbalhappening plaats. Enkele tientallen mannen- en vrouwenploegen nemen het dan tegen elkaar op. Nieuw dit jaar is de extra competitie voor jeugdbewegingen, waarin vijf verenigingen het tegen elkaar opnemen: jeugdhuis De Salamander, Chiro Tijl en Nele, Chiro Stasegem en Scouts Liederik. Het is de bedoeling dat die competitie voor jeugdbewegingen een nieuwe traditie wordt. Het tornooi voor jeugdbewegingen start zaterdag om 11 uur, met om 18 uur de finale. De opbrengst van de minivoetbalhappening gaat dit jaar naar de G-voetbalwerking in Harelbeke.