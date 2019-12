Met 2 promille op de sporen na E3: maand rijverbod en boete LSI

05 december 2019

14u41

Bron: LSI 0 Harelbeke Een 52-jarige automobilist moet zijn wagen een maand langs de kant laten staan en een boete van 800 euro betalen. Dat besliste de Kortrijkse politierechter.

Op 29 maart 2019 reed Pascal D. zich met zijn auto in Harelbeke vast op de sporen. Hij bleek ruim 2 promille alcohol in het bloed te hebben en was op de terugweg van de wielerwedstrijd E3-Prijs in Harelbeke. “Het was niet de bedoeling nog met de auto te rijden, maar hij vond zijn echtgenote niet meer toen hij wou vertrekken”, klonk het bij zijn advocaat. Omdat het de eerste keer was dat hij zich voor de politierechtbank moest verantwoorden, legde de politierechter hem geen alcoholslot op.