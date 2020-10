Melissa Depraetere (28) uit Harelbeke wordt jongste fractieleider in federaal parlement Joyce Mesdag

01 oktober 2020

18u21 0 Harelbeke Melissa Depraetere (28), gemeenteraadslid in Harelbeke en federaal parlementslid, wordt fractieleidster voor sp.a in het federale parlement. Ze is daarmee meteen ook de jongste fractieleidster in het halfrond.

Melissa Depraetere was, samen met Maxim Veys uit Kortrijk, een van de jonge gezichten waarmee sp.a in mei vorig jaar naar de kiezer trok. Ze haalde toen 12.601 stemmen, meteen goed voor een zetel in het federaal parlement. “Leeftijd is van ondergeschikt belang”, zei ze toen. “Als je maar gedreven en ambitieus bent, en er volop voor wil gaan. Het is zelfs een voordeel dat er jonge politici starten in de Kamer, die zorgen voor een frisse wind.”

Helemaal nieuw in het parlement was Depraetere niet: ze werkte de voorbije jaren als parlementair medewerker voor Alain Top, en het was ook zij die de onregelmatigheden in het dossier over de F16-vliegtuigen naar buiten bracht.

Na ruim een jaar als federaal volksvertegenwoordiger, wordt Depraetere opnieuw beloond voor haar inzet: ze mag er de sp.a-fractie leiden. “Ik ben daar zeker blij om”, zegt ze. “Maar ook wel verrast. Het is pas vandaag beslist. Ik heb meteen ja geantwoord toen Conner Rousseau me de vraag stelde. Onze fractie is bijna volledig vernieuwd, wat het nog boeiender maakt om die equipe te leiden. Samen met onze twee ministers wordt het een leuke samenwerking.”

Depraetere laat nog in het midden of ze, zoals nu nog gepland staat, schepen wordt in Harelbeke binnen een dik jaar. “Ik ga me eerst op het parlement concentreren, en dan zien we wel. Sowieso is dat niet iets dat ik alleen zal beslissen. En het zal uiteindelijk zijn wat er best is voor Harelbeke dat de doorslag zal geven.”