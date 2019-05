Melissa Depraetere (27) heeft zetel in federaal parlement beet Joyce Mesdag

27 mei 2019

19u18 0

Melissa Depraetere heeft een zetel beet in het federaal parlement. Met haar 27 lentes is ze een vrij jong kamerlid. “Maar leeftijd is van ondergeschikt belang”, zegt ze. “Als je maar gedreven en ambitieus bent, en er volop voor wil gaan. Het is zelfs een voordeel dat er jonge politici starten in de Kamer, die zorgen voor een frisse wind.” Melissa kreeg heel veel felicitaties. “Met 12.601 stemmen heb ik er een pak meer dan de 9.000 waar ik op gehoopt had. Maar echt blij zijn, nu het Vlaams Belang zo’n opmars heeft gemaakt, is moeilijk. De berichtjes die ik krijg van de mensen hebben ook allemaal diezelfde dubbele teneur.” Helemaal nieuw in het parlement is Depraetere niet: ze werkte de voorbije jaren als parlementair medewerker voor Alain Top, en het was ook zij die de onregelmatigheden in het dossier over de F16-vliegtuigen naar buiten bracht. Binnen drie jaar wordt ze ‘normaal’ schepen, maar zelf is ze geen voorstander van die combinatie. “Al is dat niet alleen aan mij om te beslissen. Er zal in onze afdeling bekeken worden wat het beste is voor Harelbeke.”

