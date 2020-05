Meer dan anderhalf uur aanschuiven voor stofjes bij In den Beer Joyce Mesdag

04 mei 2020

18u02 0 Harelbeke Het was de hele dag aanschuiven geblazen in stoffenwinkel In Den Beer in Harelbeke. Honderden klanten kwamen er stofjes halen om zelf mondmaskers te maken.

“Deze voormiddag was het ergst, ik hoorde zelfs dat sommige klanten tot langer dan anderhalf uur hebben gewacht”, zegt zaakvoerder Thomas Nickelson. “Ze stonden in een rij rond onze zaak aan te schuiven. We lieten maar een beperkt aantal klanten binnen in de winkel, en aan de ingang hadden we handgel voorzien. Zo goed als alle klanten komen om materiaal om zelf mondmaskers te maken. We hadden een comfortabele voorraad elastiek aangekocht, of dat dachten we. We zitten er al bijna door, en gaan dringend bijbestellen.” Thomas en zijn mama Kaatje Flamand zijn blij dat ze na enkele weken verplicht sluiten, opnieuw open kunnen. “We hebben ons wat kunnen bezighouden met onze webshop, maar we zijn toch wel blij dat we nu terug écht open zijn. We hebben de voorbije anderhalve maand ‘onze kas opgefret’, om het in het West-Vlaams te zeggen.”

Voor hele familie

“Ik kom stof halen om mondmaskers te maken voor de ganse familie”, zegt Sonia Lannoo uit Zwevegem. “Ik ben de enige die dat kan, dus ze weten me te vinden.” “Ik maak er zelfs voor mijn buren”, zegt Christine D’Hondt uit Stasegem, die na een dik uur aanschuiven naar hartenlust stofjes kon uitkiezen. “Maar ik vind dat niet erg, ik doe dat graag.”