Meer dan 2 promille na kermis: maand rijverbod LSI

03 oktober 2019

13u51

Bron: LSI 0 Harelbeke Een 46-jarige automobilist moet zijn rijbewijs voor één maand inleveren en een boete van 800 euro betalen. Dat besliste de politierechter in Kortrijk.

Op 22 september 2018 zag een politiepatrouille het voertuig van Hans D. over de weg zwalpen. De agenten konden zelfs maar net een aanrijding met de wagen vermijden. D. bleek zo’n 2,2 promille alcohol in het bloed te hebben en stelde zich arrogant tegen de agenten op. Hij moest onmiddellijk zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. D. bleek op de terugweg van een avond pintjes drinken op de kermis in Harelbeke. Door de beslissing van de politierechter zal D. nog eens veertien dagen niet mogen autorijden. De installatie van een alcoholslot achtte de politierechter niet nodig omdat hij een blanco strafregister kon voorleggen.