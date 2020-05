Maskers worden maandag en dinsdag aan huis bedeeld Joyce Mesdag

15 mei 2020

16u45 0 Harelbeke Inwoners van Harelbeke ouder dan 12 jaar krijgen hun gratis herbruikbaar masker maandag en dinsdag in de bus.

Burgemeester Alain Top is opgelucht dat de verdeling van de maskers uiteindelijk volgens planning kan verlopen: “Het had heel wat voeten in de aarde om de maskers hier te krijgen, maar uiteindelijk is het gelukt”, zegt Top. “Maandag 18 en dinsdag 19 mei kunnen we voor de huis-aan-huis bedeling ervan zorgen. Alle inwoners van de stad geboren in 2008 of vroeger krijgen een gratis en kwalitatief masker in de brievenbus.”

De levering van de mondmaskers verliep niet van een leien dakje, zegt Top. “De regionale bestelling omvatte ruim 300.000 maskers voor 15 gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen en het was logistiek een hele klus om alles op tijd in de verschillende gemeenten te krijgen.”

“Het klaarmaken van de enveloppen per straat met het juiste aantal maskers per huis werd door het Harelbeekse stadspersoneel, aangevuld met gemeenteraadsleden, op een paar dagen geregeld”, gaat burgemeester Top verder. “Door de steeds wisselende leveringsdata was dat niet zo evident, maar ik ben best wel trots op het geleverde werk en vooral op de flexibiliteit waarmee onze medewerkers daarmee omgingen. Diezelfde medewerkers en gemeenteraadsleden zorgen voor de verdeling op 18 en 19 mei zodat iedereen tegen 20 mei over een masker beschikt zoals regionaal afgesproken.”