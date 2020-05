Marktplein door corona niet op tijd klaar voor Harelbeke Feest!



Joyce Mesdag

26 mei 2020

17u04 0 Harelbeke Het Marktplein in Harelbeke zal door corona niet op tijd klaar zijn voor Harelbeke Feest! in september. Dat laat het stadsbestuur vandaag weten.

“We maakten ons op om Harelbeke Feest! te laten plaatsvinden op het vernieuwde marktplein en om daar ook onmiddellijk een feestelijke opening aan vast te knopen”, zegt burgemeester Alain Top (sp.a). “Maar nu is al zeker dat de vooropgestelde timing niet wordt gehaald en de plannen in het water vallen.”

“Dit is een serieuze domper op de feestvreugde”, zegt schepen van feestelijkheden Dominique Windels. “Samen met het stedelijk feestcomité en de Harelbeekse verenigingen keken we reikhalzend uit naar een vernieuwde kermis op en rond het vernieuwde marktplein. We kregen echter slecht nieuws op de laatste werfvergadering. Na een reeds ingecalculeerde vertraging omwille van de coronacrisis, deelde de werfleider mee dat het marktplein volledig aangelegd kan worden tegen eind september als alle materiaal wordt aangeleverd zoals beloofd. Maar dat is helemaal nog niet zeker omdat de coronacrisis er bijkomend voor zorgt dat een deel van de stenen, nodig om het marktplein opnieuw aan te leggen, nog in China staat, klaar voor verscheping.”

Maar zélfs al wordt het materiaal tijdig geleverd, kan de deadline niet meer gehaald worden. “Stel dat alle stenen nog geleverd worden en we tegen eind september met een nieuw aangelegde markt kunnen uitpakken, dan nog kan het plein niet gebruikt worden voor de kermis. Er is minimaal twee weken uithardingstijd nodig om over het plein te wandelen en nog meer tijd om er een markt of een kermis te laten plaatsvinden. We betreuren dit ten zeerste en doen er, samen met de stadsdiensten, alles aan om onze stad een marktplein te geven dat we verdienen.”

“Welke gevolgen dat heeft voor onze septemberkermis wordt verder bekeken met alle deelnemende partners”, besluit Dominique Windels die zich sterk maakt dat de Harelbekenaren in september sowieso een feest voorgeschoteld krijgen. “Corona zal oordelen over de grootte van het feest en of we het al dan niet digitaal houden. De datum van de ingebruikname van het marktplein hangt af van het tijdstip van de levering van de stenen. En dat is momenteel nog koffiedik kijken.”