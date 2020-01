Man zonder aanleiding bont en blauw geslagen met kandelaar in loungebar VHS

20 januari 2020

16u05 4 Harelbeke De politie zoekt twee mannen die afgelopen weekend in de loungebar Pourquoi Pas in Harelbeke een 32-jarige man zwaar hebben toegetakeld. Niels D. werd geslagen met een kandelaar en daarna langdurig geschopt en geslagen. Hij liep onder meer een neusbreuk op.

De feiten deden zich voor rond half vijf in de nacht van zaterdag op zondag. Volgens zijn vriendin werd Niels D. zonder enige aanleiding uit het niets aangevallen toen hij rustig stond te babbelen aan een tafeltje. Twee onbekende mannen - mogelijk een vader en zijn zoon - sloegen hem eerst met een kandelaar op het hoofd. Het slachtoffer kwam daardoor ten val en was even van de kaart. Zijn belagers schopten en sloegen hem, zo’n twee minuten lang. Daarna gingen ze op de vlucht.

Camerabeelden worden onderzocht

“Het slachtoffer is op eigen kracht naar het AZ Groeninge in Kortrijk getrokken”, weet commissaris Kris Crepel, woordvoerder van de politiezone Gavers. “Daar heeft men de politie verwittigd. Een patrouille van de zone Vlas is naar Harelbeke gereden voor de eerste vaststellingen. De zaak wordt onderzocht.” De politie hoopt dat camerabeelden uit de loungebar en vanuit de omgeving klaarheid kunnen scheppen in wat zich precies heeft afgespeeld in Pourqois Pas, waar overigens in de bewuste nacht net het tweejarig bestaan van de zaak werd gevierd. Slachtoffer Niels D. maakt het intussen relatief goed. De man wordt maandag geopereerd aan de neus.