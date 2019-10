Man verkrachtte vriendin meermaals in haar slaap Alexander Haezebrouck

03 oktober 2019

Een veertiger uit Harelbeke staat terecht omdat hij zijn vriendin meermaals verkrachtte in haar slaap. In 2014 had het koppel relationele problemen onder meer omdat de vrouw door gezondheidsproblemen geen behoefte had aan seks. Haar vriend maakte misbruik van het feit dat zijn vriendin zware slaapmedicatie nam en tijdens haar diepe slaap verkrachtte hij haar. Tegen de rechter zei hij dat hij er niet had bij stil gestaan en dat hij dacht dat zijn vriendin akkoord was. “Want ze zei er nooit iets van.” Het slachtoffer benadrukte dat ze uiteindelijk enkel instemde voor de minste miserie. De vrouw werd ook vaak geslagen en volgens het parket ontploft de beklaagde voor het minste. Hij riskeert een voorwaardelijke celstraf van 14 maanden en het verplicht volgen van begeleiding voor zijn problematiek. Het slachtoffer stelt zich geen burgerlijke partij. Het koppel is nog steeds samen en hebben ondertussen een kindje. “Hij volgt nu therapie, hij zal het niet meer doen”, zei de vrouw die wel nog steeds slaapmedicatie neemt. Vonnis op 30 oktober.