Man verkracht slapende vriendin meermaals: 12 maanden cel met uitstel

30 oktober 2019

15u27 0

Een man uit Harelbeke is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel omdat hij zijn vriendin meermaals verkrachtte tijdens haar slaap. De man kreeg het moeilijk toen in 2014 de vrouw door gezondheidsproblemen geen behoefte meer had aan seks. Zij nam ook zware medicatie waardoor ze erg diep insliep. De man maakte daarvan misbruik en verkrachtte haar meermaals tijdens het slapen. De vrouw merkte dat ’s morgens op. Daarna ging ze naar eigen zeggen akkoord dat hij ’s nachts zijn gang mocht gaan, om ruzie te vermijden. De man sloeg zijn vriendin ook regelmatig en werd snel kwaad. Het slachtoffer stelde zich geen burgerlijke partij, ze zijn nog steeds samen en hebben ondertussen een kindje. De man volgt ondertussen ook therapie. Naast de voorwaardelijke celstraf is hij ook vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.