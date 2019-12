Man uit Harelbeke riskeert 37 maanden cel voor verkrachting: “Slachtoffer werd eerst niet geloofd” Cedric Matthys

27 december 2019

10u50 0 Harelbeke Een 45-jarige man uit Harelbeke riskeert 37 maanden cel voor de verkrachting van een 16-jarig meisje. De beklaagde liep in het verleden al heel wat veroordelingen op. Eerste verklaarde de man dat hij het slachtoffer enkel “een kusje had gegeven”.

“U zal dringend iets moeten ondernemen of u zit tot uw pensioen in de gevangenis.” Rechter Bart Meganck was niet mals voor J.K.. De 45-jarige man uit Harelbeke, die momenteel in de gevangenis van Ieper verblijft, sleept een strafdossier van 9 pagina’s met zich mee en zat al meer dan 18 jaar in de cel. Vrijdagvoormiddag stond hij in het hof van beroep terecht voor de verkrachting van een 16-jarig meisje. De feiten vonden plaats op 29 augustus 2018 in het huis van het pleeggezin waar het slachtoffer al jaren woonde.

Enkel een kusje

Volgens J.K trok het slachtoffer zelf haar kleren uit en kwam “van het een het ander.” Die piste achtten de rechters echter weinig geloofwaardig. Niet alleen gaf de man tijdens het proces in eerste aanleg toe dat hij het meisje wel degelijk verkrachtte, ook paste hij het verhaal meerdere malen aan. Eerste verklaarde de man dat zijn DNA op de vrouw gevonden was omdat hij “haar een kusje had gegeven”.

Niet geloofd

De rechtbank van Ieper legde de beklaagde destijds 37 maanden effectief op. “Die straf vind ik eerlijk gezegd nog mild”, liet de procureur verstaan. “De beklaagde werd in het verleden al veroordeeld voor partnergeweld. Hou er daarnaast rekening mee dat het meisje eerst niet geloofd werd. Ik vraag daarom minstens de bevestiging van de straf.” Uitspraak op 24 januari.