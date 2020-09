Man knippert met grootlichten naar voorligger die netjes 30 km/uur rijdt in zone 30. Het blijken anonieme agenten te zijn VHS

28 september 2020

17u17 64

Het mocht wel een beetje sneller gaan, vond G.V. toen hij in Harelbeke noodgedwongen moest afremmen omdat een voorligger 30 kilometer per uur reed in zone 30. En dus probeerde hij de bestuurder van de auto in kwestie met zijn grootlichten aan te porren om wat meer snelheid te maken. Die ging daar niet op in. Meer zelfs: de voorliggende bestuurder stopte en stapte uit, samen met zijn collega. Het bleek om politiemensen te gaan in een anoniem voertuig. G.V. slikte even. De man moest een ademtest ondergaan en die bleek positief. Hij verklaarde dat hij sneller reed dan toegelaten, omdat hij belaagd werd door enkele jongeren in een auto die achter hem reed. De rechter geloofde daar het zijne van. Hij veroordeelde G.V. tot een boete van iets meer dan 1.000 euro en een rijverbod van 15 dagen.