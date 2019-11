Man (67) wordt onwel en rijdt in gevel van appartementsgebouw VHS

12 november 2019

17u09 0 Harelbeke In de Overleiestraat in Harelbeke gebeurde maandagavond een spectaculair ongeval. Een auto reed er in de gevel van een appartementsgebouw.

De botsing deed zich iets na 18 uur voor, op het kruispunt van de Overleiestraat met de Eierstraat. Een 67-jarige man die in de buurt woont, werd onwel achter het stuur. Daardoor verloor hij de controle over zijn rijdend voertuig. De wagen reed over een grasperk en belandde met een vrij zware smak tegen de gevel van een appartementsgebouw. De gevel liep schade op, de brandweer moest wat stuttingswerken uitvoeren. De onfortuinlijke automobilist werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.