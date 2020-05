Man (65) riskeert celstraf voor slagen en belagen vrouw en kinderen Alexander Haezebrouck

07 mei 2020

13u02 0 Harelbeke Een 65-jarige man uit Harelbeke riskeert een gevangenisstraf van 12 maanden voor het slaan van zijn echtgenote en schoonzoon en de langdurige belaging van zijn kinderen. De problemen ontstonden toen de man met pensioen ging.

Na een hoogoplopende discussie tussen de 65-jarige man uit Harelbeke en zijn echtgenote liep het helemaal uit de hand. Toen de vrouw de woning wou verlaten omdat ze voelde dat het fout zou aflopen, struikelde ze en viel ze in de voortuin. “Beklaagde greep haar bij de enkels en trok haar opnieuw de woning in”, zei het openbaar ministerie. “De vrouw verzette zich, maar de man loste pas zijn greep pas toen auto’s in de straat vertraagden op de kijken wat er aan de hand was. Nadien trok de vrouw in bij haar kinderen. Dat werd haar door de beklaagde niet in dank afgenomen.” Sindsdien blijft de man zijn kinderen en hun gezinnen op alle soorten manieren lastig vallen en stapelen de incidenten zich op. Zo zou hij zijn schoonzoon eens bij de keel gegrepen hebben en zou hij over zijn voet zijn gereden. Op 13 december vorig jaar kreeg de man een contactverbod opgelegd, maar de dag nadien viel hij hen opnieuw lastig en blijft het duren. De advocaat van de man nuanceert de feiten. “Hij probeerde zijn vrouw enkel vast te nemen toen ze was gevallen in de voortuin. Nadien wou hij de zaken uitklaren en zocht hij daarom telkens manieren om in contact te komen met zijn familie. Ik denk persoonlijk dat hij medische hulp nodig heeft. Ik vermoed eigenlijk dat dit signalen zijn van een beginnende dementie.” Beklaagde heeft een blanco strafregister. Hij riskeert een gevangenisstraf van 12 maanden en een geldboete van 400 euro. Zijn advocaat vraagt om de man een straf met uitstel op te leggen onder strenge voorwaarden. Vonnis op 3 juni.