Man (30) slaat vriendin drie weken na veroordeling… voor intrafamiliaal geweld Alexander Haezebrouck

23 september 2020

19u03 3 Harelbeke Een 30-jarige man uit Harelbeke moest zich woensdag opnieuw verantwoorden voor zware slagen aan zijn vriendin op 25 juni. Drie weken daarvoor was hij ook al veroordeeld voor geweld tegen hetzelfde slachtoffer. De rechter legde hem nu een verbod op om zijn vriendin bij haar thuis op te zoeken.

Het was de grootvader van het slachtoffer die de politie verwittigde omdat zijn kleindochter opnieuw slagen had gekregen van haar vriend Stijn V. “Ze had een gezwollen lip en haar tandvlees bloedde”, zei het openbaar ministerie. “De beklaagde kampt met een drugs- en alcoholverslaving en opnieuw liep een discussie over geld uit de hand. Amper drie weken voor de feiten was hij nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden met uitstel onder voorwaarden voor slagen aan hetzelfde slachtoffer. Maar die veroordelingen dringen blijkbaar niet tot hem door.” Sinds de feiten op 25 juni verblijft de man in de cel, maar die mag hij nu verlaten. Beiden hebben nog steeds een relatie, de vrouw komt hem verschillende keren per week bezoeken in de gevangenis. “Ik ga nu bij mijn grootvader wonen en ik zal therapie volgen”, zei de man tegen de rechter. De rechter veroordeelde hem deze keer tot een gevangenisstraf van 6 maanden waarvan enkel de voorhechtenis effectief werd uitgesproken en een geldboete van 400 euro. Hij koppelde er wel strenge voorwaarden aan. Zo mag de man niet verblijven of overnachten bij zijn vriendin. “Ik ben nu nog eens naïef geweest”, zei rechter Vincent Vereecke tegen de man. “Maar als je nog eens gelijkaardige feiten pleegt, kan je maar hopen dat je voor een andere rechter moet verschijnen, want ik zal dan niet meer naïef zijn.”