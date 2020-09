Man (26) riskeert 40 maanden cel voor verkrachting 10-jarige dochter van vriend Alexander Haezebrouck

02 september 2020

20u10 11 Harelbeke Een 26-jarige man uit Harelbeke riskeert een gevangenisstraf van 40 maanden omdat hij tot zes keer toe een 10-jarig meisje zou verkracht hebben. Het slachtoffertje is de dochter van een vriend. De man zou telkens toegeslagen hebben tijdens het babysitten, maar ontkent de feiten. “Ik heb hoogstens over haar rug gewreven, misschien heb ik daarbij per ongeluk haar poep aangeraakt.”

De feiten dateren van september 2017 tot juli 2018. De man ging vaak babysitten op de kinderen van een goede vriend van hem. De feiten kwamen aan het licht nadat het meisje erover schreef in een brief aan haar begeleidster. Ze schreef dat het waar was wat haar begeleidster vermoedde. ‘Hij doet het met mij ook al wil ik het niet’, schreef ze. Alle kinderen van het gezin werden audiovisueel verhoord. De feiten speelden zich één keer af in de woning van haar moeder en alle andere keren in het huis van haar vader. “Ook de zoon van het gezin gaf aan dat hij dingen had gezien die niet pluis waren”, zei het openbaar ministerie. “Zo zag hij hoe de man uit de kamer van zijn zus kwam met een erectie. Ook hoorde hij zijn zus een keer roepen en zag hij de beklaagde naakt uit het bed van zijn zus stappen.”

“Knuffelen”

De 26-jarige man uit Harelbeke ontkent dat hij het meisje verkracht heeft. “Voor ze gingen slapen, knuffelden ze me altijd”, zei de man tegen de rechter. “Ik hield ze vast alsof het mijn eigen kinderen waren. Het meisje over wie het gaat, viel vaak in slaap in de zetel. Dan wreef ik wel eens over haar rug. Ze hadden mij ook graag omdat ze meer mochten van mij dan van hun ouders.” Zijn advocaat liet ook verstaan dat het maagdenvlies van het meisje na onderzoek nog intact blijkt te zijn. “Als ik aan specialisten vraag of dat mogelijk is wanneer de feiten waarvoor hij vervolgd wordt hebben plaatsgevonden, dan zeggen ze me dat dat erg onwaarschijnlijk is.” Toch is het parket overtuigd van de schuld van de beklaagde. “Tijdens zijn verhoor zei hij dat hij niet op de kamer van het meisje was geweest. Maar we vonden daar wel zijn sleutels terug. Nadien geeft hij schoorvoetend iets meer toe. Tijdens het uitlezen van zijn gsm ontdekten we ook dat hij gezocht had naar porno met minderjarige meisjes.” Hij riskeert nu een gevangenisstraf van 40 maanden waarvan één jaar effectief. De rechter velt op 30 september een vonnis.