Luchtbeelden tonen enorme ravage van verwoestende brand Alexander Haezebrouck

30 mei 2019

18u57 7 Harelbeke Op luchtbeelden, gemaakt door helikopterbedrijf STB-COPTER, is de grote ravage te zien van de verwoestende bedrijfsbrand in Bavikhove vandaag. Op de beelden is te zien dat zo goed als het volledige bedrijf tegen de grond ligt door de vlammenzee.

Het vuur ontstond iets na 10 uur vanmorgen. Al snel ontstond een enorme dikke zwarte rookwolk die kilometers ver te zien was. Het duurde uren vooraleer de brandweer het vuur in het diepvriesgroentenverwerkend bedrijf onder controle kreeg. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd, zo’n 150 buurtbewoners werden geëvacueerd en mensen werden aangeraden ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. Het parket heeft een deskundige aangesteld om dat te onderzoeken. Gelukkig raakte niemand gewond.