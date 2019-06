Luc Raes, medestichter Agristo, overleden bij koetsongeval in de Ardennen VHS/VDI

20 juni 2019

10u59 0 Harelbeke Bij een ongeval met paardenkoetsen in Vresse-sur-Semois is woensdagavond Luc Raes (67) om het leven gekomen. Raes is de man die halfweg de jaren tachtig met Antoon Wallays in Harelbeke het aardappelverwerkend bedrijf Agristo - een wereldspeler intussen - uit de grond stampte.

Samen met vrienden nam Luc Raes woensdagavond deel aan een tochtje met drie koetsen, georganiseerd door een plaatselijke manège. Op een landelijke weg in Hérisson, een gehucht van Orchimont (deelgemeente van Vresse-sur-Semois), liep het verkeerd toen één van de koetsen op een helling tegen een stapel hout reed. Er volgde een botsing tussen de verschillende koetsen, waarbij één van de rijtuigen kantelde. Luc Raes, een man met ervaring als koetsier, kwam met zijn borstkas onder het rijtuig terecht en overleed ter plaatse. Bij het ongeval vielen ook enkele lichtgewonde slachtoffers. Het gezelschap kreeg de nodige medische zorgen maar ook psychologische ondersteuning. Het parket van Namen stuurde een deskundige ter plaatse om de omstandigheden van het drama te reconstrueren.

Uitstapje eindigt in drama

“We weten eigenlijk nog niet wat er precies is gebeurd”, zegt Hannelore (39), de dochter van Luc Raes, in een eerste reactie. “Papa was in de Ardennen in het gezelschap van vrienden. Wat een mooi uitstapje moest worden, is geëindigd in een drama. Het is hard om op deze manier van hem afscheid te moeten nemen.” De familie is zwaar onder de indruk van het plotse overlijden, ook in het familiebedrijf is de verslagenheid groot. Wanneer de uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden, is nog niet bekend.

Sterke groeier

Agristo, producent van voorgebakken- en diepvriesfrieten maar ook afgeleide aardappelproducten zoals kroketten, gratin, rösti en puree, werd halfweg de jaren tachtig opgericht door Luc Raes en Antoon Wallays. Het hoofdkantoor bevindt zich nog altijd in Harelbeke maar door enkele overnames heeft de groep intussen ook vestigingen in Nazareth en Tilburg. Agristo produceert hoofdzakelijk voor private label (onder meer de huismerken van supermarktketens). Eind 2017 opende de groep een gloednieuwe vestiging in Wielsbeke, waar nu ook een kolossaal diepvriesmagazijn gebouwd wordt. In 2018 klokte de omzet van de groep af op 461 miljoen euro, het productievolume op 650.000 ton. Bijna 900 medewerkers stonden toen op de loonlijst. Net als Antoon Wallays heeft Luc Raes intussen de fakkel doorgegeven aan zijn kinderen, Hannelore en Dieter.