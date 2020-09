Lovende woorden bij afscheid van Leo Vanpaemel (67) als politierechter: “Menselijk en geliefd” LSI

29 september 2020

12u48

Bron: LSI 3 Harelbeke Na een loopbaan van meer dan 25 jaar als politierechter heeft Leo Vanpaemel (67) uit Hulste (Harelbeke) dinsdag zijn laatste zitting geleid. Vanaf 1 oktober geniet hij van een welverdiend pensioen. Een moment dat zijn collega-politierechters, advocaten en zijn trouwe griffier Hilde niet zomaar voorbij lieten gaan. Lovende woorden en enkele geschenkjes, maar vooral veel blijken van appreciatie waren zijn deel, in aanwezigheid van zijn familie.

Leo Vanpaemel is geboren en getogen in Hulste. Als zoon van de plaatselijke gemeentesecretaris startte hij in 1976 na studies rechten en filosofie als advocaat aan de Kortrijkse balie. In 1995 maakte hij dan de overstap naar de magistratuur en werd politierechter.

“De eminence grise van de politierechters in Kortrijk, een monument”, zo klonk het in één van de afscheidsspeeches. “Een graag gezien figuur die we zullen missen”, aldus Tom Janssens in naam van het Kortrijkse parket. “Soms wat mild, maar met een grondige dossierkennis en tot op de laatste dag mee met de ontwikkelingen in de rechtspraak. Maar vooral: een menselijke rechter. Straffen als het moest, mild zijn als het kon. Ik vorder voortaan levenslang geluk.”

Sociale ingesteldheid

“Een politierechter die steeds begripvol en hoffelijk was, recht sprak vanuit een sociale ingesteldheid”, vond stafhouder-advocaat Frederic Busschaert. “De ‘dinsdag’ – vaste zittingsdag van politierechter Vanpaemel – zal nooit meer zijn als voorheen.”

“Ik ben altijd een beetje advocaat gebleven en heb me steeds proberen in te leven in de situatie van de mensen die voor mij zijn verschenen”, aldus Leo Vanpaemel. “Ik heb mijn job altijd graag gedaan maar benijd mijn collega-politierechters niet. De taak van een politierechter is er doorheen de jaren niet eenvoudiger op geworden. De wetgever heeft steeds meer hun vleugels geknipt en de vrijheid in het oordeel beperkt.”

Een staande ovatie sloot zijn loopbaan als politierechter definitief af.