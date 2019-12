Lokalen en zalen huur je voortaan per uur Joyce Mesdag

17 december 2019

22u15 0 Harelbeke Lokalen en zalen van de stad Harelbeke huur je voortaan per uur.

Dat de opcentiemen in Harelbeke omhoog gaan dat wisten we al. Dat is de belasting die gelinkt is aan het kadastraal inkomen die de burgers in Harelbeke betalen. Die opcentiemen bedragen op dit moment nog 1.134, maar die worden opgetrokken naar 1.350. Per inwoner komt dit neer op gemiddeld zo’n 65 euro meer dan dit jaar.

Op de gemeenteraadszitting werden ook nog enkele andere belastingen en retributies aangepast. De twee opvallendste zijn die over de huur van de gebouwen van de stad, en die op verwaarloosde panden.

Wie een zaal of lokaal huurt van de stad, betaalt daar voortaan een huurprijs per uur voor, en niet langer een forfait. Met deze maatregel wil het stadsbestuur ervoor zorgen dat de infrastructuur efficiënter gebruikt wordt. “Voor de ene organisatie of vereniging zal dit iets duurder uitkomen, voor de andere iets goedkoper”, zegt Kathleen Duchi (CD&V), schepen van Financiën. “Het is dus geen manier waarmee we extra inkomsten willen genereren. De vraag naar lokalen en zalen is veel groter dan het aanbod, op deze manier willen we het gebruik ervan optimaliseren. Het gebeurt nu wel eens dat verenigingen bijvoorbeeld jeugdcentrum Tsas al van de vrijdag huren om de zaal klaar te zetten voor een feestje op zaterdag, we gaan ervan uit dat die organisaties moeite gaan doen om de zaal op zaterdag dan klaar te zetten.”

Vanaf 2021 wordt ook een belasting aangerekend op verwaarloosde panden, hetzelfde bedrag als de belasting op leegstand. “We hebben een hele checklist aan criteria opgemaakt, van zodra een pand aan een aantal van die criteria beantwoordt, rekenen we een belasting aan”, zegt Duchi.