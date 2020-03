Lifestyle event van Harelbeekse handelaars uitgesteld tot september Joyce Mesdag

12 maart 2020

15u37 9 Harelbeke Het jaarlijkse lifestyle event van de Harelbeekse handelaars, dat morgen vrijdag gepland stond, wordt verplaatst naar 24 september.

Het zou een knallende modeshow worden, met hapjes, drankjes en livemuziek. “Met spijt in het hart werd besloten om het lifestyle event te verplaatsen naar een latere datum”, zegt Olivier De Block, voorzitter van het handelscomité. “Alhoewel de algemene richtlijnen die op dit moment van kracht zijn het evenement nog toelaten, leek het de organisatoren én de handelaars onverantwoord om de modeshow nog te laten doorgaan. De dreiging van het coronavirus is immers te groot en niet te negeren. Op dit moment een grote groep mensen samen zetten op een beperkte oppervlakte is té risicovol, zelfs met bijkomende maatregelen zoals ontsmettingsgel. Er wordt op begrip gerekend van zowel de standhouders als van de mensen die kaarten hebben gekocht. Die kaarten blijven trouwens geldig voor de nieuwe datum die werd vastgepind: donderdag 24 september 2020 – opnieuw in CC het SPOOR.”