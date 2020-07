Lichtgewonde bij ongeval met twee auto’s en vrachtwagen op E17



Alexander Haezebrouck

14 juli 2020

21u44 0 Harelbeke Op de E17 ter hoogte van Harelbeke raakte dinsdagavond omstreeks 20.30 uur een bestuurder van een witte bestelwagen gewond bij een ongeval waar nog een bestelwagen en een vrachtwagen bij betrokken waren. Beide bestelwagens raakten zwaar beschadigd.

Het ongeval gebeurde in de richting van Kortrijk. De bestuurder van een witte bestelwagen van een renovatiebedrijf raakte betrokken bij een ongeval. Vermoedelijk maakte de bestuurder van de donkere bestelwagen een verkeerd manoeuvre waarbij hij de linker zijkant van de witte bestelwagen raakte en de achterkant van een vrachtwagen. De donkere bestelwagen kwam uiteindelijk op de linker rijstrook tot stilstand. De witte bestelwagen en de vrachtwagen konden zich op de pechstrook zetten. Vooral de donkere en de witte bestelwagen liepen zware schade op. De bestuurder van de witte bestelwagen, een man uit Roeselare, werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij was onderweg naar huis. Door het ongeval was de linkerrijstrook een tijdlang versperd voor het verkeer.