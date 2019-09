Lepels en vorken in de nieuwe refter

van VBS OLV van Vreugde Joyce Mesdag

02 september 2019

15u42 0

In VBS OLV van Vreugde werd de eetzaal in een nieuw, kindvriendelijk jasje gestopt. De refter werd helemaal opgefrist, en op de muren werd bestek geschilderd. “Onze refter was wat verouderd, nu ziet die er weer fris en attractief uit”, zegt directeur Renaat Van Eetvelde. “Het is de bedoeling dat de kinderen in de klas groenten en fruit knutselen dat dan nog opgehangen wordt in de eetzaal. Er werd gezorgd voor geluidspanelen, zodat het geluid wat gedempt wordt.” Ook in de andere vestiging, de Vleugel in Harelbeke, werd gewerkt afgelopen vakantie. Daar werd onder meer de kleuterafdeling vernieuwd.