Leiedal buigt zich mee over modernisering handelszaken op Marktplein Joyce Mesdag

14 juli 2020

17u46 0 Harelbeke Intercommunale Leiedal zal de stad Harelbeke helpen bij het moderniseren van Centrum I, dat is het appartementsgebouw op het Marktplein, aan de kant van de brug.

Het hele Marktplein wordt er momenteel vernieuwd, er komt een ondergrondse parking, en er worden ook drie nieuwe appartementsblokken op het plein gebouwd. Centrum I is een appartementsblok uit de jaren 70 dat in het nieuwe ontwerp werd geïntegreerd.

“We willen het appartementsgebouw, en meer bepaald de negen handelszaken die er beneden gevestigd zijn, wat hedendaagser maken”, zegt schepen Kathleen Duchi (CD&V). “Op dit moment zijn ze niet erg aantrekkelijk meer om te huren. Daardoor is er wat leegstand.”

De stad neemt Intercommunale Leiedal in de arm om op lange termijn - de overeenkomst loopt tot 2035 - een hedendaags project uit te denken. “Wat het moet worden, weten we nog niet. Is het een goed idee om van meerdere panden één pand te maken, of om een andere invulling te geven aan de gebouwen,… We willen horen wat de mogelijkheden zijn, en Leiedal zal ons daarin bijstaan. Als er de komende jaren handelspanden te koop aangeboden worden, zullen wie die ook aankopen in functie van die toekomstplannen.”