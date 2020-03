Legt brouwerij De Brabandere productie stil? Eind deze week valt de beslissing Joyce Mesdag

24 maart 2020

17u51 0 Harelbeke Ondanks de coronacrisis blijft brouwerij De Brabandere in Bavikhove deze week nog produceren. Of er ook volgende week nog bier wordt gebrouwen, wordt eind deze week beslist en hangt af van de bestellingen die nog binnenkomen.

“Het klopt zeker dat wij de coronacrisis voelen”, zegt marketingmanager Stijn Vermoere. “Cafés en restaurants moeten sluiten, dus de bestellingen die we van hen binnenkrijgen, zijn vele malen kleiner dan gewoonlijk. Deze week kunnen we de productie nog laten verder draaien, omdat we nog bier exporteren, maar het is bijlange niet zeker dat we ook volgende week nog kunnen doorgaan. Wanneer en hoe lang we precies de productie stilleggen nadien, weet niemand. Maar we hopen uit de grond van ons hart dat deze situatie niet lang duurt – al stellen we de gezondheid van elke mens voorop. De maatregelen die werden genomen, zijn nodig.”