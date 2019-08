Leerlingen Stedelijke Basisschool Zuid nemen intrek in nieuwbouw op 2 september Joyce Mesdag

22 augustus 2019

18u36 0 Harelbeke De 300 kinderen van de Stedelijke Basisschool Zuid in Stasegem zullen op 2 september in een gloednieuwe school kunnen starten. Het was even onzeker, maar de werken aan de nieuwbouw zullen toch nét op tijd klaar zijn voor de start van het nieuwe schooljaar. Er werd in totaal 6,5 miljoen euro geïnvesteerd.

De Stedelijke Basisschool Zuid in Stasegem had al een tijdje te kampen met een prangend plaatsgebrek. De voorbije jaren is het leerlingenaantal flink gestegen, en daar waar er vroeger maar één klas was per leerjaar, zijn het er nu telkens twee. Omdat het schoolgebouw verouderd was, werd beslist om het -op de turnzaal na- volledig af te breken en te vervangen door een nieuwbouw. De werken startten in februari vorig jaar. De kleuters werden al die tijd opgevangen in containers aan het Forestierstadion, de kinderen uit de zes leerjaren kregen les in het VTI.

Van bij de aankondiging van de werken werd geopperd dat de leerlingen op de eerste schooldag van dit jaar hun intrek zouden kunnen nemen in het nieuwe schoolgebouw. Het zou het eerste project niet zijn dat vertraging oploopt, maar bij de Stedelijke Basisschool Zuid was dat dus niet het geval. “Het is even nagelbijten geweest, maar we kunnen met 99% zekerheid zeggen dat de school net op tijd klaar zal zijn voor de start van het nieuwe schooljaar”, zegt schepen Francis Pattyn (CD&V). “Het is niet dat we weg móesten op onze tijdelijke plek, maar we starten uiteraard liever op een nagelnieuwe locatie.”

Op de benedenverdieping krijgen de kleuters hun stek. “We hebben twee peuterklassen, en vier kleuterklassen -met een mezzanine- voorzien”, zegt directeur Charly Nowé. “Om alle beschikbare ruimte in klasruimte te kunnen omzetten, is er geen gang voorzien. Er is een afdak, en het is de bedoeling dat je via de speelplaats binnen gaat in de kleuterklassen.”

Op de eerste verdieping zijn er telkens twee klassen voor het eerste, tweede, derde en vierde leerjaar. “Er is ook een crealokaal dat de Stedelijke Academie van Beeldende Kunst kan gebruiken”, zegt schepen Pattyn. “Er zijn ook twee zorgklassen, en twee leslokalen voor zedenleer en islamitische godsdienst.” Op de tweede verdieping hebben ten slotte het vijfde en zesde leerjaar hun stek.

“Er zijn voor elk leerjaar twee leslokalen die gemakkelijk met elkaar verbonden kunnen worden”, zegt Nowé. “We willen afstappen van die traditionele klasverdeling. Het tweede leerjaar telt in totaal 32 leerlingen. In plaats van twee klassen van 16 leerlingen, zien we het als één klas met 32 leerlingen waar twee leerkrachten verantwoordelijk voor zijn. Ze kunnen onderling de lessen verdelen zodat ze elk de leerstof geven waar ze zich het best bij voelen.”

In totaal werd 6,5 miljoen euro geïnvesteerd. “Normaal wordt 70% gesubsidieerd door Agion”, zegt Nowé. “Maar omdat het stadsbestuur het gebouw op de groei besliste te zetten, en subsidies berekend worden in functie van huidige leerlingenaantallen, ligt het deel dat gesubsidieerd wordt, iets lager. We zijn het stadsbestuur sowieso dankbaar dat ze in dit project iets verder heeft gedacht.”