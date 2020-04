Leerlingen krijgen boeken aan huis geleverd Joyce Mesdag

17 april 2020

16u41 0 Harelbeke Het schoolteam van Basisschool Noord in Hulste is bij 160 gezinnen langs geweest om er schoolboeken af te zetten, zodat de kinderen na de paasvakantie thuis nieuwe leerstof kunnen verwerken.

“Tot nog toe hebben we onze leerlingen vooral de leerstof laten herhalen”, zegt directeur Leen Pison. “Na de paasvakantie gaan we toch nieuwe leerstof aanbieden aan de leerlingen onder de vorm van preteaching. Via digitale leerplatformen en met ondersteuning van de ouders zullen de leerlingen nieuwe zaken aanleren. Nadien wordt deze leerstof nog herhaald op school.”

De schoolboeken voor die leerstof lagen echter nog op school. “We wilden niet alle kinderen met hun ouders naar school laten komen. Daarom zijn we met ons schoolteam de boeken aan huis gaan afleveren. We willen de contactbubbels zoveel als mogelijk behouden”, zegt bevoegde Schepen Francis Pattyn.

Honderd zestig gezinnen ontvingen - in een duurzame draagtas van Oarelbeke Weireldstad - de schoolboeken samen met een bedankingskaartje voor de ouders. “Wij zijn de ouders zeer dankbaar voor de ondersteuning die ze hun kinderen bieden”, zegt directeur Leen Pison. “En ik ben ook fier op mijn team. De leerkrachten haalden de voorbije weken het beste uit zichzelf om met alle leerlingen contact te houden. De leerkrachten leggen veel creativiteit aan de dag om alle kinderen op een gepaste manier te begeleiden en op te volgen én om tegelijk de ouders te ondersteunen waar nodig.”