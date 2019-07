Landbouwer strooit asbest uit over landbouwveld Joyce Mesdag

11 juli 2019

16u22

Een landbouwer uit Oostrozebeke heeft op zijn veld in Hulste afval met asbest uitgestrooid. Dat werd ons gemeld door buurtbewoners en werd bevestigd door schepen Tijs Naert (Groen). “Het gaat om de resten van kippenstallen die eerder waren afgebrand”, zegt Naert. “Daartussen zaten golfplaten met asbest. Van buurtbewoners hadden we doorgekregen dat de landbouwer die resten verspreid had over het hele perceel, wellicht met de bedoeling om alles daarna om te ploegen en ‘ervan af te zijn’. We zijn meteen ter plaatse geweest om de situatie te bekijken, en inderdaad, er lag overal asbest op het veld. Asbest is enorm kankerverwekkend, en bijgevolg een gevaar voor de volksgezondheid. We hebben de eigenaar meteen opgedragen alles te laten opruimen door een gespecialiseerde firma. Op burgemeestersbevel werd de straat afgezet, en het veld afgespannen. Er werd ook een pv opgesteld. Zelfs vind ik het ronduit frappant dat iemand in deze tijd, wanneer iedereen maar al te goed weet hoe ongezond asbest is, dit nog doet.” De asbest moest opgeruimd zijn tegen deze week. “Maandag gaan we langs om te controleren of dat daadwerkelijk gebeurd is.”